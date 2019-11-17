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17 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 82. yıl dönümü Haberi

Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 82. yıl dönümü Haberi

-Atatürk anıtına çelenk bırakılması

Saygı Duruşu Öğretmenler Öğretmenevi Öğrenciler Askeri Personel 

--İstiklal Marşı ve Saygı duruşu
--Atatürk'ün kaldığı odanın gezilmesi
--Vali Vekili açıklama
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Elazığ’a gelişinin 82’inci yıldönümü kutlandı. Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 82'inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında ilk olarak çelenk töreni düzenlendi.
Törene, Vali Vekili Erkan Kaçmaz, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder,8.Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, kamu kurum müdürleri, emniyet ve askeri personel, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.
Törende Vali Vekili Kaçmaz, Başkan Vekili Güder ve Kolordu Komutanı Korgeneral Erbaş, Atatürk anıta çelenk sundu. İki dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okunmasının ardından protokol üyeleri Atatürk'ün öğretmenevinde konakladığı odayı gezdi. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz şehir Elazığ’a 82’nci yıl dönümünü büyük bir heyecan ve mutlulukla kutladıklarını ifade eden Vali Vekili Erkan Kaçmaz, “Atamızın bizlere bırakmış olduğu mirası en iyi şekilde layıkıyla yerine getirme ve daha ileri medeniyet noktasına ulaşma noktasında tüm gücümüzle birlik ve beraberlik içerisinde millet olarak çabalıyoruz. Onun bırakmış olduğu mirasa inşallah layık oluruz.Bu vesile ile tekrar başta ulu önder Atatürk olmak üzere şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi yad ediyoruz” dedi.

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