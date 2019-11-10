Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Meclis Atatürk Anıtı’nda anma töreni - TBMM
- Meclis Atatürk Anıtı’nda tören - TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün alana gelmesi - Gök'ün Meclis Atatürk Anıtı’na çelenk sunması - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması - Törenin sona ermesi TBMM - Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında Meclis Atatürk Anıtı’nda anma töreni düzenlendi.
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