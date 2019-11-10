Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar (5) - ANKARA İzle
- Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar - Mozole önüne gelen gaziler - Gazilerin selam vermesi - Askerlerin geçişi ve selam vermesi - Bir çocuğun dua edişi - Vatandaşların geçişi ve dua edişleri - Bir yaşlı çiftin Atatürk'e olan sevgisini göstermesi - Mozoleye çiçek bırakmalarıANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla, vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti. (5)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım