Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı - Anıtkabir (4) - ANKARA
- Anıtkabir'de 9.05'te saygı duruşunda bulunulması - İstiklal Marşı okunması esnasından Türk Bayrağının dalgalanması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Misak - ı Milli Kulesine gelmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defterini imzalaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Misak - ı Milli Kulesinden çıkışında vatandaşlarla selamlaşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'den ayrılmasıANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı. (4)
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