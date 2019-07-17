Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 85’inci yılı kutlandı

-- SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

-- ÇELENK KONULMASI

-- SERGİ AÇILIŞI

-- SERGİNİN GEZİLMESİ



( BOLU ) BOLU



- Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 85’inci yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 85’inci yıl dönümü, yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikle kutlandı. Bolu Belediye Bandosu eşliğinde Uğur Mumcu Parkı’ndan Anıt Park’a kadar yapılan saygı yürüyüşü ile başlayan kutlama, Anıt Park’ta saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Etkinliğe, Vali Ahmet Ümit, Garnizon Komutanı Piyade Albay Sabri Saldıroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, vatandaşlar katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelinin bulunduğu Anıt Park’ta yapılan törende Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Sabri Saldıroğlu tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından anıt defteri imzalandı. Törenin ardından, Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nde “Atatürk ve Bolu” konulu resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Kutlamalar, resim sergisinin gezilmesiyle son buldu. (FC-BCT

