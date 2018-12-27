Atatürk'ün Ankara’ya ilk kez gelişinin 99. yıl dönümü etkinlikleri Anıtkabir’de başladı

-Ata'nın mozolesine Ankara Valisi Vasip Şahin'in çelenk bırakması ve istiklal marşı

-Misak-ı Milli Kulesi'nde şeref defterinin imzalanması



( ANKARA ) ANKARA



- Mustafa Kemal Atatürk’ün, Ankara’ya ilk kez gelişinin 99’uncu yıl dönümü kapsamında Anıtkabir’de tören düzenlendi.

Törene Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyet katıldı.

Şahin, Atatürk’ün kabrinin bulunduğu mozoleye çelenk bıraktı. 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya ilk kez gelen ve Dikmen Keklikpınarı mevkiinde karşılanan Mustafa Kemal Atatürk’ün, Ankara’ya gelişinin 99’un yıl dönümü etkinlikleri Anıtkabir’deki törenle başladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyet, Ata'nın kabrinin bulunduğu mozoleye çelenk sundu. Heyette Ankara'nın seymenleri de yer aldı. İstiklal Marşı ve çelenk sunumu ile devam eden tören sonrasında, Vali Şahin Anıtkabir Misak-ı Milli Kulesinde yer alan şeref defterini imzaladı. Ankara dünyanın sayılı başkentleri arasındadır Vali Şahin Şeref Defterine şunları yazdı: “Milli Mücadeleyi başlatmak üzere Ankara’ya gelişinizin 99. yıl dönümünde, modern Türkiye'nin başkentinin il yöneticileri olarak huzurundayız. Dikmen sırtlarına adım attığınız gün, önderliğinizde başlatılan Milli Mücadele'nin sevk ve idare merkezi olma konumuyla, aziz milletimizin geleceğe yürüyüşünde tarihi bir misyon üstlenmiş olan Ankara, stratejik kararların alınmasına, devletin temel kurumlarının teşkiline ve Cumhuriyetin ilanına ev sahipliği yapmıştır. Bu onuru layıkıyla ve hakkıyla taşıyan Başkent Ankara, geçen zaman zarfında ülkemizin ve milletimizin büyüklüğüne yakışır bir ilerleme göstermiş, hepimizi gururlandıran modern bir çehreye kavuşmuş, dünyanın sayılı başkentleri arasında yerini almıştır. Birlik ve beraberlik ruhuyla, Milli Mücadele’de hiç tereddüt etmeden yanınızda yer alan Ankaralılar, bugün de vatanımız ve milletimizi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücüyle çalışma azim ve kararlılığındadır.”

