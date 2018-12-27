Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Atatürk'ün Ankara’ya ilk kez gelişinin 99. yıl dönümü etkinlikleri Anıtkabir’de başladı

Atatürk'ün Ankara’ya ilk kez gelişinin 99. yıl dönümü etkinlikleri Anıtkabir’de başladı

Anıtkabir aslanlı yol yürüyüşü

Strateji Beraberlik Uygarlık Başkent İstiklal 

-Ata'nın mozolesine Ankara Valisi Vasip Şahin'in çelenk bırakması ve istiklal marşı
-Misak-ı Milli Kulesi'nde şeref defterinin imzalanması

( ANKARA ) ANKARA

- Mustafa Kemal Atatürk’ün, Ankara’ya ilk kez gelişinin 99’uncu yıl dönümü kapsamında Anıtkabir’de tören düzenlendi.
Törene Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyet katıldı.
Şahin, Atatürk’ün kabrinin bulunduğu mozoleye çelenk bıraktı. 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya ilk kez gelen ve Dikmen Keklikpınarı mevkiinde karşılanan Mustafa Kemal Atatürk’ün, Ankara’ya gelişinin 99’un yıl dönümü etkinlikleri Anıtkabir’deki törenle başladı.
Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyet, Ata'nın kabrinin bulunduğu mozoleye çelenk sundu. Heyette Ankara'nın seymenleri de yer aldı. İstiklal Marşı ve çelenk sunumu ile devam eden tören sonrasında, Vali Şahin Anıtkabir Misak-ı Milli Kulesinde yer alan şeref defterini imzaladı. Ankara dünyanın sayılı başkentleri arasındadır Vali Şahin Şeref Defterine şunları yazdı: “Milli Mücadeleyi başlatmak üzere Ankara’ya gelişinizin 99. yıl dönümünde, modern Türkiye'nin başkentinin il yöneticileri olarak huzurundayız. Dikmen sırtlarına adım attığınız gün, önderliğinizde başlatılan Milli Mücadele'nin sevk ve idare merkezi olma konumuyla, aziz milletimizin geleceğe yürüyüşünde tarihi bir misyon üstlenmiş olan Ankara, stratejik kararların alınmasına, devletin temel kurumlarının teşkiline ve Cumhuriyetin ilanına ev sahipliği yapmıştır. Bu onuru layıkıyla ve hakkıyla taşıyan Başkent Ankara, geçen zaman zarfında ülkemizin ve milletimizin büyüklüğüne yakışır bir ilerleme göstermiş, hepimizi gururlandıran modern bir çehreye kavuşmuş, dünyanın sayılı başkentleri arasında yerini almıştır. Birlik ve beraberlik ruhuyla, Milli Mücadele’de hiç tereddüt etmeden yanınızda yer alan Ankaralılar, bugün de vatanımız ve milletimizi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücüyle çalışma azim ve kararlılığındadır.”
İlgili Foto Galeriler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli AçıldıIlgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Açıldı
Türkiye Teröre Karşı Tek YürekTürkiye Teröre Karşı Tek Yürek
Beyoğlu'ndaki Patlamadan İlk FotoğraflarBeyoğlu'ndaki Patlamadan İlk Fotoğraflar
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!Meclis'te İstiklal Marşı Kavgası!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı