Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü etkinlikleri - Vali Şahin, Anıtkabir'i ziyaret etti - ANKARA İzle
- Atatürk'ün Ankara 'ya gelişinin 99. yıl dönümü etkinlikleri - Ankara Valisi Vasip Şahin'in Anıtkabir ziyareti - Vali Şahin ve beraberindekilerin Arslanlı Yol'da yürüyüşleri - Vali Şahin ve beraberindekilerin mozeleye çelenk bırakması - Vali Şahin ve beraberindekilerin Misak - ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması ve yazdığı mesajı okuması - Vali Şahin ve beraberindekilerin Anıtkabir önünde toplu fotoğraf çektirmesiAtatürk'ün Ankara 'ya gelişinin 99. yıl dönümü - Vali Vasip Şahin, Atatürk'ün Ankara 'ya gelişinin yıl dönümünü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ettiANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, Atatürk'ün Ankara 'ya gelişinin 99. yıl dönümünü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.Şahin ve beraberindeki heyet ile seğmenler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.Şahin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Buradan Misak - ı Milli Kulesi'ne geçen Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak yazdıklarını okudu.Şahin, deftere şunları yazdı:"Büyük Atatürk,Milli mücadeleyi başlatmak üzere Ankara 'ya gelişinizin 99. yıl dönümünde, modern Türkiye'nin Başkentinin il yöneticileri olarak huzurunuzdayız.Dikmen sırtlarına adım attığınız gün, önderliğinizde başlatılan milli mücadelenin sevk ve idare merkezi olma konumuyla, aziz milletimizin geleceğe yürüyüşünde tarihi bir misyon üstlenmiş olan Ankara , stratejik kararların alınmasına, devletin temel kurumlarının teşkiline ve Cumhuriyetin ilanına ev sahipliği yapmıştır.Bu onuru layıkıyla ve hakkıyla taşıyan Başkent Ankara , geçen zaman zarfında ülkemiz ve milletimizin büyüklüğüne yakışır bir ilerleme göstermiş, hepimizi gururlandıran modern bir çehreye kavuşmuş, dünyanın sayılı başkentleri arasında yerini almıştır.Birlik ve beraberlik ruhuyla, milli mücadelede hiç tereddüt etmeden yanınızda yer alan Ankara lılar, bugün de vatanımızı ve milletimizi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücüyle çalışma azim ve kararlılığındadır. Ruhunuz şad olsun."