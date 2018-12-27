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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü etkinlikleri - ''Atatürk Garnizon Koşusu' - ANKARA

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü etkinlikleri - ''Atatürk Garnizon Koşusu' - ANKARA

Atatürk'ün Ankara 'ya gelişinin 99. yıl dönümü etkinlikleri - ''Atatürk Garnizon Koşusu" - ANKARA - Atatürk'ün Ankara 'ya gelişinin 99. yıl dönümü etkinlikleri - "Atatürk Garnizon Koşusu"ndan detaylar Atatürk'ün Ankara 'ya gelişinin 99. yıl dönümü - Başkentteki etkinlikler kapsamında "Atatürk Garnizon Koşusu" düzenlendiANKARA (AA) - Atatürk'ün Ankara 'ya gelişinin 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Atatürk Garnizon Koşusu" yapıldı.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkente gelişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen geleneksel Atatürk Garnizon Koşusu'na, garnizondaki subay ve astsubayların yanı sıra Kara Harp Okulu öğrencileri de katıldı.
Harp okulu öğrencileri, yaklaşık 30 dakika süren koşu esnasında marşlar söyleyerek dev Türk bayrağı taşıdı.Kara Harp Okulu'ndan başlayan koşu, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi - Akdeniz Caddesi - Gençlik Caddesi'ni takip ederek, Anıtkabir Anadolu Meydanı girişi güzergahında son buldu.

Güzergah Başkent Öğrenciler 

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