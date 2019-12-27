Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü - Anıtkabir - ANKARA İzle
- Ankara Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve beraberindekilerin gelişi - Vali Şahin'in çelenk bırakılması ve saygı duruşu - Vali Şahin'in anıtkabir özel defterine yazdıklarını okuması - Fotoğraf çekimiAtatürk'ün Ankara 'ya gelişinin 100. yıl dönümü kutlamalarıANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün Ankara 'ya gelişinin 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım