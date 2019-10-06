Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Atatürk’ün Ankara hemşehriliğini kabulünün 97’nci yılı

Atatürk’ün Ankara hemşehriliğini kabulünün 97’nci yılı

Toplantıdan detay

Sadaka Bakanlık Başkent Anma Etkinliği 

-Başkanın konuşması

( ANKARA ) ANKARA

- Atatürk’ün Ankara hemşehriliğini kabulünün 97. yıldönümü Başkent’te çeşitli anma etkinlikleriyle kutlandı. Ankara Kulübü Derneği ve Ankara Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda düzenlenen anma etkinliğine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.
Başkentlilerin de yoğun ilgi gösterdiği “5 Ekim Atatürk’ün Ankara Hemşehriliğini Kabulünün 97. Yıldönümü Anma Etkinlikleri” Başkent’e yakışır bir programla taçlandı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan ve çok sayıda davetlinin katıldığı anma etkinliğinde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Başkent’i seven, Atatürk’ü seven, Ankara’da yaşayan herkesi Ankaralı olarak kabul ediyoruz” dedi.
“Kentin hafızasını yansıtan heykellerdir, sembollerdir” Kentin her yerinde bulunan simgelerin kentin hafızasını sembolleriyle yansıtması gerektiğini vurgulayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şunları kaydetti: “Genelkurmay Başkanlığı Kavşağı önünde bir saat vardı ve biz saati kaldırmıştık. Buraya Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin bir rölyefini ve heykelini yapıyoruz. Yeni çalışmamız 27 Aralık tarihine yetişmiyor ama 23 Nisan’a kadar yetiştirmeye çalışacağız. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisine hem de bakanlıkların olduğu yere en güzel bu heykelin yakışacağını düşünüyoruz. Geçmişini unutan, geçmişine sahip çıkmayanlar hafızasını kaybetmiş insan gibidir. 5 Ekim’i, 27 Aralık’ı unutmamamız gerekiyor. En önemli projelerimizden birisi olan Ulus’u o güzel günlerine döndürmeyi istiyoruz.” Ankara için el ele mesajları Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise Ankara’nın tarihi değerleriyle bir bütün olduğunu vurgulayarak, “Başkent Ankara hem kurtuluşu hem de kuruluşu temsil eden bir başkenttir. Bu özelliğiyle farklı bir başkent sorumluluğu yüklenen Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kalbinde önemli bir yere sahiptir” diye konuştu.
Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da Ankara’nın her alanda gelişebilmesi için STK’ları göreve çağırarak, “Ankara tarih boyunca hep merkez olma rolünü korudu. Anadolu’nun kalbindeki yeriyle ticaretin de en önemli uğrak yeri oldu. Gayretimiz Ankara’dır. Her kesimin ortak değeridir” dedi.
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de, “Bu şehri canlı tutmak lazım. Burada hepimize görev düşüyor. Şehrimize sahip çıkmamız lazım. Ankara’nın kültürünü, sanatını yaşatabilmemiz için el ele vermemiz lazım” ifadelerini kullanırken, Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan, “Bu basit bir hemşehrilik hayatı değil. O dönem zor koşullar altında Ankaralıların Atatürk’e gösterdiği sadakatin örneğidir” değerlendirmesinde bulundu. Ankara Kent Orkestrası’nın müzik dinletisinin yanı sıra Özbekistan ve Kırgızistan dans gruplarının renk kattığı anma etkinliği, Ankara Seymenlerinin gösterileri ile sonlandı.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı