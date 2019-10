Atatürk’ün Ankara hemşehriliğini kabulünün 97’nci yılı

-Başkanın konuşması



- Atatürk’ün Ankara hemşehriliğini kabulünün 97. yıldönümü Başkent’te çeşitli anma etkinlikleriyle kutlandı. Ankara Kulübü Derneği ve Ankara Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda düzenlenen anma etkinliğine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Başkentlilerin de yoğun ilgi gösterdiği “5 Ekim Atatürk’ün Ankara Hemşehriliğini Kabulünün 97. Yıldönümü Anma Etkinlikleri” Başkent’e yakışır bir programla taçlandı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan ve çok sayıda davetlinin katıldığı anma etkinliğinde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Başkent’i seven, Atatürk’ü seven, Ankara’da yaşayan herkesi Ankaralı olarak kabul ediyoruz” dedi.

“Kentin hafızasını yansıtan heykellerdir, sembollerdir” Kentin her yerinde bulunan simgelerin kentin hafızasını sembolleriyle yansıtması gerektiğini vurgulayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şunları kaydetti: “Genelkurmay Başkanlığı Kavşağı önünde bir saat vardı ve biz saati kaldırmıştık. Buraya Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin bir rölyefini ve heykelini yapıyoruz. Yeni çalışmamız 27 Aralık tarihine yetişmiyor ama 23 Nisan’a kadar yetiştirmeye çalışacağız. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisine hem de bakanlıkların olduğu yere en güzel bu heykelin yakışacağını düşünüyoruz. Geçmişini unutan, geçmişine sahip çıkmayanlar hafızasını kaybetmiş insan gibidir. 5 Ekim’i, 27 Aralık’ı unutmamamız gerekiyor. En önemli projelerimizden birisi olan Ulus’u o güzel günlerine döndürmeyi istiyoruz.” Ankara için el ele mesajları Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise Ankara’nın tarihi değerleriyle bir bütün olduğunu vurgulayarak, “Başkent Ankara hem kurtuluşu hem de kuruluşu temsil eden bir başkenttir. Bu özelliğiyle farklı bir başkent sorumluluğu yüklenen Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kalbinde önemli bir yere sahiptir” diye konuştu.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da Ankara’nın her alanda gelişebilmesi için STK’ları göreve çağırarak, “Ankara tarih boyunca hep merkez olma rolünü korudu. Anadolu’nun kalbindeki yeriyle ticaretin de en önemli uğrak yeri oldu. Gayretimiz Ankara’dır. Her kesimin ortak değeridir” dedi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de, “Bu şehri canlı tutmak lazım. Burada hepimize görev düşüyor. Şehrimize sahip çıkmamız lazım. Ankara’nın kültürünü, sanatını yaşatabilmemiz için el ele vermemiz lazım” ifadelerini kullanırken, Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan, “Bu basit bir hemşehrilik hayatı değil. O dönem zor koşullar altında Ankaralıların Atatürk’e gösterdiği sadakatin örneğidir” değerlendirmesinde bulundu. Ankara Kent Orkestrası’nın müzik dinletisinin yanı sıra Özbekistan ve Kırgızistan dans gruplarının renk kattığı anma etkinliği, Ankara Seymenlerinin gösterileri ile sonlandı.