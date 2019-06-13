Atatürk’ün Amasya’ya gelişi canlandırıldı

-ATA'NIN AMASYA'YA GELİŞİNDEN GÖRÜNTÜ

-GENEL GÖRÜNTÜ



( AMASYA ) AMASYA



- Amasya Tamiminin 100. Yılı ve 12-22 Haziran Uluslar arası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Atatürk’ün Amasya’ya gelişi bire bir canlandırıldı. Atatürk, 12 Haziran’da Amasya Culüstepe’de Müftü Teyfik Efendi ve arkadaşları tarafından karşılandı. Müftü Teyfik Efendi, Mustafa Kemal Paşa’yı karşılayarak “hoş geldiniz bütün Amasya emrinizdedir. Gazanız mübarek olsun” dedi.

Mustafa Kemal Paşa da “birlikte kazanacağız Müftü Efendi. Aziz Amasyalılar, Padişah ve Hükümet itilaf devletlerinin elinde esir vaziyettedir. Memleket elden gitmek üzeredir. Bu kötü vaziyete çare bulmak için sizlerle işbirliği yapmaya geldim. Tüm gayretlerimizle çalışacağız” dedi.

Müftü Teyfik Efendi, Paşa’ya dilerseniz hep birlikte şehre gidelim dedi.

Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekiler Cülus Tepe’den Yavuz Selim Meydanına kadar yürüdü. Yürüyüşte 500 metrelik dev Türk bayrağı açıldı. Yavuz Selim Meydanındaki kortej yerli ve yabancı halk dansçılarının geçişinin ardından 12-22 Haziran Uluslar arası Atatürk Kültür ve Sanat Festivalinin resmi açılışı yapıldı. Açılışın ardından bastıran sağanak yağış ile program kapalı alanda devam etti. (UY-

