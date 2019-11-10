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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Atatürk'ü ölüm yıldönümünde gökyüzünde andı

Atatürk'ü ölüm yıldönümünde gökyüzünde andı

HAZIRLIK GÖRÜNTÜSÜ, KALKIŞ VE İNİŞ GÖRÜNTÜSÜ, RÖP

( AMASYA ) AMASYA

Yamaç Paraşütü Gökyüzü Ölüm Yıldönümü Paraşütçü 


- Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesi Kabaoğuz Kutluca köyünde yaşayan Mehmet Bolat (42), Ata'sını gökyüzünde andı. Profesyonel uamaç paraşütü ve motorlu yamaç paraşütçüsü olan Bolat, motorlu yamaç paraşütüne bağladığı Türk bayrağı ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. ölüm yıldönümünde Ata'sını gökyüzünde andı. Hem karada hem havada gidebilen aracı kullanan ve 20 yıldır uçuş yapan Bolat, "10 Kasım anısına, Ata'mızın anısına bugün uçuş yapalım dedik. Bu da tabi kendi köyümüzde olsun istedik. Atam izindeyiz” dedi.

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