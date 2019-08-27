Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Atatürk Orman Çiftliği eski görünümüne kavuşturuldu - ERZURUM

Atatürk Orman Çiftliği eski görünümüne kavuşturuldu - ERZURUM

- Yerdeki çöplerden görüntü - Atatürk Orman Çiftliği genel görüntüler - Temizlik çalışmasından görüntüler - Toplanan çöplerden görüntü - Temizlenen çiftliğin görüntü - Oltu Denetimli Serbestlik Şube Müdür Vekili Mete Güler'in açıklamaları - Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Orhan Kul'un açıklamalarıAtatürk Orman Çiftliği eski görünümüne kavuşturulduERZURUM (AA) - Erzurum 'da, Adalet Bakanlığının "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında kamu kurumlarında toplum yararına çalışma şartı ile serbest bırakılan hükümlüler ile Oltu Belediyesi ekipleri, Atatürk Orman Çiftliği'nde temizlik çalışması yaptı.Oltu belediyesi ile merkez Halitpaşa Mahalle Muhtarlığının da destek verdiği çalışma sonucunda daha önce vatandaşların piknik yapmak için kullandığı ve bunun yanında çeşitli organizasyonların da gerçekleştirildiği yaklaşık 500 dönümlük çamlık alandan bir kamyon çöp toplandı.Görevlilerin 3 saat süren çalışması sonucu eski görünümüne kavuşturulan alanın tekrar halkın hizmetine sunulacağı belirtildi.Oltu Denetimli Serbestlik Şube Müdür Vekili Mete Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denetimli serbestlik altında bulunan 8 hükümlü ile söz konusu alanda temizlik ve bakım çalışmalarını gerçekleştirdiklerini aktararak, "Amacımız, kamu yararına çalışan hükümlülerimizin sosyal sorumluluklar ile topluma ve kamuya yararlarının artırılmasıdır." dedi.
Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Orhan Kul ise mahalledeki bu alanın çok kötü durumda olduğunu ancak yapılan çalışma ile bu görüntüsünden kurtarıldığını dile getirerek, "Şimdi pırıl pırıl oldu. Halkımız gönül rahatlığıyla piknik yapabilirler." ifadelerini kullandı.

Denetimli Serbestlik Hükümlüler Muhabir Kamu Yararı Sosyal Sorumluluk 

İlgili Foto Galeriler
İntihar Eden Eşini Görmek İsteyen Kadının Feryadı Yürek Yaktıİntihar Eden Eşini Görmek İsteyen Kadının Feryadı Yürek Yaktı
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı