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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
- Atatürk, ölümünün 81. yıl dönümünde Afganistan’da anıldı

- Atatürk, ölümünün 81. yıl dönümünde Afganistan’da anıldı

Saygı duruşu

Saygı Duruşu Başkent İşgal 

-İstiklal Marşı Büyükelçi konuşma
-Yüzbaşı konuşma

( KABİL ) KABİL

- Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81’inci yıl dönümünde Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen törenle anıldı. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yıl dönümünde Afganistan’da Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği’nde düzenlenen törenle anıldı. Anma etkinliğinde saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törende konuşma yapan Büyükelçi Oğuzhan Ertuğrul, “İşgal vardı, eziyet vardı, çile vardı. Her doğan gün karanlıktı. Bir mum yakan olsa, ardından yürüyecekti Türk insanı. İşte böyle bir günde güneş gibi doğdu Türk milletinin üzerine Atatürk. Milletinin önüne çağdaş uygarlığa giden aydınlık yollar açtı. Türk ulusu ülkesine ve insanına aşık bu önderde, vatan sevgisini gördü. Milletine insanca yaşamı sunan eşsiz bir lider gördü” dedi.

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