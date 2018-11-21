Atatürk Köprüsü’nde takla atan araç alev aldı: 1 yaralı

-Takla atan araç

-Çarptığı bariyerler

-Yoğun trafik

-Detaylar



( İSTANBUL -TOPLU)- Her iki istikamette uzun araç kuyrukları oluştu İSTANBUL



- Atatürk Köprüsü girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolden çıkan araç refüje çarparak takla attı. Kadın sürücünün yaralandığı kazada, alev alan araç yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. Kaza, saat 14.30 sıralarında Atatürk Köprüsü girişi Refik Saydam Caddesi Aksaray istikametinde meydana geldi. İddiaya göre kadın sürücü bekçi olan nişanlısıyla otomobilde seyir ettiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Alev alan aracın içerisindedirler çevredeki sürücülerin yardımıyla çıkartıldı. Yine vatandaşların yangın söndürme tüpüyle müdahalesi sonucu araç kısa sürede söndürüldü. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının nişanlısı ise kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de araçta soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri ise aracın çevresinde önlem aldı. Kaza nedeniyle köprünün her iki istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

