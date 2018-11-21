Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Atatürk Köprüsü'nde kaza: 1 yaralı - İSTANBUL Haberi

Atatürk Köprüsü'nde kaza: 1 yaralı - İSTANBUL Haberi

- Kaza yapan aracın görüntüsüAtatürk Köprüsü'nde kaza: 1 yaralı - Otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandıİSTANBUL (AA) - Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ES 0710 plakalı otomobil, köprünün Fatih istikametinde, refüje çarparak takla attı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu oluştu. Aracın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Polis Hastane Trafik Kazası Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı