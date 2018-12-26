Atatürk Havalimanında uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL
- Operasyondan görüntüler - Valizinde kokain bulunan Venezuela uyruklu yolcu tutuklandıİSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanında düzenlenen operasyonda, valizinde 2 kilo 450 gram kokain bulunan Venezuela uyruklu yolcu tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gümrük Muhafaza Narkotik ekipleri, 18 Aralık'ta, Brezilya'nın Sao Paulo kentinden tarifeli uçakla İstanbul 'a gelen Venezuela uyruklu F.Y.R.M'yi (39) şüphe üzerine takibe aldı.Terminalde durdurulan şüpheliye yönelik aramada, valizinin alt ve üst kısımlarına gizlenmiş 2 kilo 450 gram kokain bulundu.Gözaltına alınan F.Y.R.M, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.