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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Atatürk Havalimanına saldırı davasında karar: 6 sanığa 46 kez ağırlaştırılmış müebbet

Atatürk Havalimanına saldırı davasında karar: 6 sanığa 46 kez ağırlaştırılmış müebbet

ARŞİV

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-Olay yerinden detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Atatürk Havalimanında 45 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin davayı karara bağlayan mahkeme, 6 sanığı 46 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Terör örgütü DEAŞ’ın Atatürk Havalimanında 28 Haziran 2016 tarihinde düzenlediği 45 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 46 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görülen duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı.
Davayı karara bağlayan mahkeme, tutuklu sanıklar Ahmet Kaplan, Levent Uysal, Eyüp Demir, Rıza Coşkun, Ahmet Dizlek ve Djamel Slimani’yi “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Ahmet Kaplan, Levent Uysal, Eyüp Demir, Rıza Coşkun, Ahmet Dizlek ve Djamel Slimani’yi 45 kişiyi tasarlayarak öldürme suçundan da 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarına karar verdi. Sanıklar Anzor Davitiani ve Artur Tengizov’u “terör örgütüne üye olma” suçundan 9’ar yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, aynı suçtan 4 sanığın da 12’şer yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme 26 sanık hakkında kesin deliller bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Öte yandan 4 sanığı “resmî belgede sahtecilik” suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapse çarptıran mahkeme firari sanıklar Dzhamal Kurbanismailov, Nazım Gasanov, Marat Pshnatov ve Rustem Efendiev’in dosyalarının ayrılmasına karar verdi.
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