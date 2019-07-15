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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Atatürk Havalimanı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi

Atatürk Havalimanı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi

Uçaktan detay

Anma Etkinliği 

-havalimanı yoğunluk havadan drone görüntüleri
-detaylar
-Erdoğan'ın inişi

( İSTANBUL )- Vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na akın etti, yoğunluk havadan görüntülendi İSTANBUL

- Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle organize edilen etkinliğe katılmak isteyen yüzlerce vatandaş Atatürk Havalimanı'na akın etti. Havalimanında vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen anma etkinliğine vatandaşları yoğun ilgi gösterdi. Yenibosna'da E-5 Karayolu'nda toplanan vatandaşlar, hep birlikte Atatürk Havalimanı'na yürüdü. Havalimanına adeta akın eden vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile görsel bir şölen oluşturdu. Havalimanında vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.
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