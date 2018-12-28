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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Atatürk Havalimanı’nda yılbaşı öncesi yoğunluk Haberi

Atatürk Havalimanı’nda yılbaşı öncesi yoğunluk Haberi

Terminalden görüntüler

Polis Hava Ulaşımı Yılbaşı Uttu Trol 

-Kontuarlarda sıra bekleyen yolcular
-Pasaport kontrol noktalarındaki yolcular
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Yılbaşını tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler Atatürk Havalimanında yoğunluğa neden oldu. Hava ulaşımına ilgi gösteren yolcular, zaman zaman biletleme kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında kuyruk oluşturdu. Yılbaşına üç gün kala, 2019'a İstanbul dışında girmek isteyenler, hava ulaşımını tercih edince Atatürk Havalimanı'nda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanmaya başladı.
Gün içerisinde dış hatlar terminaline gelen yolcular, özellikle biletleme kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında yoğunluk oluşturdu. Havalimanı personelleri ve pasaport kontrol noktalarındaki polislerin de yoğunluk ve bekleme sürelerini en aza indirmek için tüm noktaları açık tuttuğu görüldü.
(FY-HK-
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