Atatürk Havalimanı'nda 'yılan derisi' operasyonu İzle

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( İSTANBUL ) Atatürk Havalimanı'nda "yılan derisi" operasyonu- Abu Dabi'den Türkiye'ye gelen bir yolcunun bagajında nadir bulunan 23 adet yılan derisi ele geçirildi İSTANBUL



- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanında gerçekleştirilen operasyonda nadir bulunan 23 adet yılan derisi ele geçirildi. İstanbul Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Abu Dabi’den Türkiye’ye gelen bir yolcudan şüphelenerek bagajını incelemeye aldı. Bagajın yapılan X-ray kontrolünün ardından detaylı araması yapıldı. Yapılan kontrollerde, şahsın eşyaları arasına gizlediği nadir bulunan 23 adet yılan derisi tespit edildi. Yılan derilerine ekipleri tarafından el konuldu.

