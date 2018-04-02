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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Atatürk Havalimanı'nda yaşayan basketbolu Mehmet Şanlı hastaneye kaldırıldı

Atatürk Havalimanı'nda yaşayan basketbolu Mehmet Şanlı hastaneye kaldırıldı

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kırköy Dera Hastane Basketbol 


- Atatürk Havalimanı'nda kalan basketbolcu Mehmet Şanlı tedavisi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırıldı. Atatürk Havalimanı'nda kalan ve Türkiye'nin gündemine oturan 23 yaşındaki basketbolcu Mehmet Şanlı bugün hastaneye kaldırıldı. Tedavi görmesi için çalışma başlatan Türkiye Basketbol Federasyonunun evrakları tamamlamasının ardından federasyon yetkilileri bugün Atatürk Havalimanı'na gitti. TBF yetkilileri Mehmet Şanlı'yı alarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Şanlı'nın tedavi işlemlerinin başladığı öğrenildi.
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