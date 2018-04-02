Atatürk Havalimanı'nda yaşayan basketbolu Mehmet Şanlı hastaneye kaldırıldı



- Atatürk Havalimanı'nda kalan basketbolcu Mehmet Şanlı tedavisi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırıldı. Atatürk Havalimanı'nda kalan ve Türkiye'nin gündemine oturan 23 yaşındaki basketbolcu Mehmet Şanlı bugün hastaneye kaldırıldı. Tedavi görmesi için çalışma başlatan Türkiye Basketbol Federasyonunun evrakları tamamlamasının ardından federasyon yetkilileri bugün Atatürk Havalimanı'na gitti. TBF yetkilileri Mehmet Şanlı'yı alarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Şanlı'nın tedavi işlemlerinin başladığı öğrenildi.

