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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL Haberi

Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL Haberi

- Operasyondan detaylarAtatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu - Yaklaşık 15 kilogram khat bitkisini yurda sokmak isteyen yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandıİSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda yaklaşık 15 kilogram khat bitkisini yurda sokmak isteyen yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 23 Mart'ta düzenlenen operasyonda Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa'dan tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı’na gelen İsviçre uyruklu erkek yolcu F.A.(58) şüphe üzerine takibe alındı.Ekiplerce durdurulan F.A'nın valizde yapılan aramada 10 kilogram 181 gram khat bitkisi tespit edildi.Aynı gün Addis Ababa'dan gelen Etiyopya uyruklu erkek yolcu A.Y.T'nin (20) valizinde yapılan aramada ise 4 kilo 911 gram khat bitkisi bulundu.Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Başkent İsviçre 

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