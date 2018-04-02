Atatürk Havalimanı'nda sarıklı şahsa çirkin saldırı



- İstanbul'dan Adana'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen sarıklı ve cübbeli bir vatandaş, bir kadının sözlü saldırısına maruz kaldı. Cep telefonundan 2596 sayılı kanunu açarak yüksek sesle okuyan kadın, cübbeli vatandaşın suç işlediğini savundu. Durumdan rahatsız olan diğer yolcular kadına tepki gösterdi. Edinilen bilgilere göre olay, Atatürk Havalimanı'nda meydana geldi. İstanbul'dan Adana'ya gitmek isteyen sarık ve cübbe giyen bir vatandaş havalimanına geldi. Yolcu salonunda uçağın kalkışını bekleyen vatandaş, bir kadının sözlü saldırısına maruz kaldı. Vatandaşın giydiği sarık ve cübbeyi eleştiren kadın, cep telefonunu açarak 2596 sayılı kanunu bağıra bağıra okumaya başladı.

Çevrede bulunan vatandaşlar kadını şaşkınlıkla izledi. Kadın bir süre sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarını uyması gerektiği yönünde çığlık atmaya başladı.

Havalimanın da buluna diğer yolcular da "Kimse sizi dinlemek zorunda değil" tepki gösterdi. Tepkilere rağmen susmayan kadın güvenlik görevlilerini çağırdı. Bu esnada sarıklı şahıs sakin bir tavırla "Terbiyesizlik yapmayın" uyarısında bulundu. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. (ZA-ÖFA

