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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Atatürk Havalimanı'nda 'polnet' yoğunluğu

Atatürk Havalimanı'nda 'polnet' yoğunluğu

Pasaport kuyruklarından görüntü

Polis Pasaport Kontrolü Trol 

-Detaylar

( İSTANBUL ) Atatürk Havalimanı'nda "polnet" yoğunluğu İSTANBUL

- Emniyet Genel Müdürlüğü Polnet Bilgi Sistemi'ndeki arıza nedeniyle Atatürk Havalimanı pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Polnet sisteminde yaşanan arıza, Atatürk Havalimanı'nda çileye dönüştü. Terminaldeki normal yoğunluğa bir de polnet arızası eklenince, pasaport kontrolünde uzun kuyruklar oluştu. Özellikle Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali gidiş katında oluşan pasaport sırası, yolculara zor anlar yaşattı. Uzun süreler kuyrukta beklemek zorunda kalan yolcular, uçuşlarına yetişme endişesi yaşadı. Pasaport polisi tüm bankoları dolu tutarak işlemleri manuel olarak yapmaya başladı.

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