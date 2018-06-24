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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Atatürk Havalimanı'nda oy verme işlemi devam ediyor - İSTANBUL

Atatürk Havalimanı'nda oy verme işlemi devam ediyor - İSTANBUL

- Oy verme işleminden detaylar Türkiye sandık başında - Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi devam ediyorİSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi sürüyor.Havalimanı geliş ve gidiş katında kurulan 12 sandıkta 7 Haziran'da başlayan oy verme işlemine, yurt dışında yaşayan seçmenler yoğun ilgi gösteriyor.Gurbetçiler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından oylarını kullanıyor. Oy verme işlemi gümrük kapılarında saat 17.00'de sona erecek.

Yurt Dışı 

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