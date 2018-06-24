Atatürk Havalimanı'nda oy kullanma yoğunluğu

-Vatandaşlarla röp

-Kalabalık görüntüsü

-Pasaport bankolarında ki sıra

-Basketbol Milli Takımı oyuncularından görüntü

-Detaylar



( İSTANBUL )- Pasaport bankoları doldu Yolcular uzun kuyruk oluşturdu- Bir çok ünlü tatilini keserek oy kullanmak için geldi İSTANBUL



- Cumhurbaşkanlığı ve 27 dönem Milletvekili seçimlerinde oy kullanmak için ünlü ünsüz tüm vatandaşlar tatilini yarıda keserek İstanbul’a döndü. Dönüşlerin yoğun olması nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda yoğunluk yaşandı. Bir çok sanatçının dışında Bayan Basketbol Milli Takımı oyuncuları da oy kullanmak için İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimleri için tarihi günlerinden birini yaşadı. Ünlü isimler tatillerini yarıda kesip havalimanına geldi. Kızı Melis ve Enis ile birlikte oy vermek için gelen Ali Kaman, “Ailecek geldik. Bodrum’dan geliyoruz. Eşim kızım ve ben. Oyumuzu kullanmaya geldik. Akşam eşim dönüyor. Ufak oğlumuz ve ufak kızımız Bodrum’da kaldı. Bu vatandaşlık görevimizi 3 tane uçak bileti aldık ve geldik. Son dakika bilet bulduk. Kim ne konuşacaksa sandık başında konuşacak” dedi.

Alaçatı’daki evlerinde tatil yapan ve tatilini keserek oy kullanmaya gelen Ergin Ataman ve eşi, “Alaçatı’daki evimdeydim. Vatandaşlık görevimi yapmak için eşimle beraber geldim. İnşallah ülkemizin geleceği için hayırlısı olur. Türkiye büyük bir ülke Sonuç ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti. Sonuç ne olursa olsun görüşler farklı da olsa Türkiye Cumhuriyeti ilelebet bu bayrak altında devam edecek “Tatilini secime göre ayarladığını söyleyen Büşra Soycan ise,”Tatildeydim. Bu hafta seçim haftasıydı ona göre dönüşümü Pazar gününe denk getirdim. Sinop’taydım İstanbul’a geldim. Seçim olduğu için dönüşümü ona göre ayarladım” diye konuştu.

Sümeyye Dönmez Parlak ise" Hem oy kullanmak için hem de evimize döndük. Ucu açık bir tatildi ama oyumuzu kullanmak için döndük” şeklinde konuştu.

"Ülkemiz Milletimiz için kim yararlı olacaksa onun başa gelmesini istiyoruz" diyen sanatçı Selami Şahin,” Şimdi ben öncelikle müzik adamıyım. Ben daime tanrıdan dilediğim. Ülkemize milletimize kim yararlı olacaksa o başa gelsin. Ben tabi ki ailemle çocuklarımla bir takım düşüncelerimiz var. Hesap etmeden yola çıkmıyoruz. Oyumuzu kime vereceğimiz ailecek karar verip. Ona göre oy vereceğiz” dedi.

Tatilini seçimlere göre ayarladığını söyleyen ünlü oyuncu ise Şevval Sam,”Tatili hak ettiğimi düşünüyorum. Kısa bir tatile çıkmıştım.Yoğun ve yorgun bir sezon geçirdik. Bugün oy vermek için geldim.Kesinlikle oy vermek için geldim” dedi.

Pasaport Bankolarında uzun kuyruklar oluştu Atatürk Havalimanı Pasaport bankolarında görevli polislerin Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem Milletvekili seçimlerinde oy kullanılan sandıklarda görevlendirilmesi nedeniyle pasaport bankolarında uzun kuyruklar oluştu. Atatürk Havalimanı Emniyet Müdürlüğü personeli , yolcuların n mağdur olmaması ve uçaklarını kaçırmaması için her türlü önlemi alırken, yoğunluğu engelleyemedi. Yoğunluk nedeniyle kuyruklar pasaport bankolarının dışına sarktı.

