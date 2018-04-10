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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Atatürk Havalimanı'nda leylek alarmı

Atatürk Havalimanı'nda leylek alarmı

Telsiz konuşması

Hava Trafiği Trol Uçak Trafiği 

-Havalimanı arşiv görüntüleri

( İSTANBUL -EK) - Leylekler hava trafiğini olumsuz etkiledi İSTANBUL

- Havaların ısınmaya başlamasıyla göç etmeye başlayan leylekler, Atatürk Havalimanı'na iniş ve kalkış yapacak uçaklara zor anlar yaşattı. Uçaklar leylek sürüleri nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı. Göç eden leylek sürüleri, Atatürk Havalimanı'nda uçak trafiğini etkiledi. Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle Nisan ayında göçe başlayan leylekler, Atatürk Havalimanı'nda adeta alarm verilmesine neden oldu. Atatürk Havalimanı merkezli uçuşlar gerçekleştiren havayolu pilotlarının da leylek sürüleri ile ilgili uyarıları arttı. Bugün saat 11.00'da Atatürk Havalimanı'na iniş yapan bir uçak, leylek sürüleri nedeniyle pisti pas geçti. Uçağın pilotu inişte 35-40 leylek gördüğü bilgisini hava trafik kontrolörleri ile paylaştı. İstanbul-Düsseldorf seferini yapacak bir başka uçağın pilotu da leylekler nedeniyle kalkış yapamadı. Pilot kuleye, "Biz kalkış için hazırız ama kuşlar pist üzerinde olduğu için kalkış yapamıyoruz" anonsunu yaptı. Hava trafik kontrolörleri de leyleklerle ilgili diğer pilotları uyarılarda bulundu. Atatürk Havalimanı yetkilileri, leylek sürüleri ile mücadelenin tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

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