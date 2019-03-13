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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Atatürk Havalimanı’nda kapanma hazırlıkları başladı İzle

Atatürk Havalimanı’nda kapanma hazırlıkları başladı İzle

Tellerin çekilmesi

Hırsız Kışla Trol 

-Telleri çeken işçilerin görüntüsü
-Direk ve tellerden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Taşınma sonrası güvenlik zafiyeti yaşanmaması için Atatürk Havalimanı çevresine tel çekiliyor İSTANBUL

- 6 Nisan’da yapılacak son uçuşun ardından kapanacak Atatürk Havalimanı’nda hazırlıklar başladı.
Büyük taşınma sonrası güvenlik zafiyeti yaşanmaması için Atatürk Havalimanı çevresinin telle çevrildiği görüldü.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınması ardından yaşanabilecek güvenlik zafiyetine karşı önlemlerini arttırdı. Taşınma işleminin başlaması ve bitmesinin ardından, güvenlik zafiyeti yaşanmaması için, Atatürk Havalimanı’nın bazı bölgelerine demir teller çekilmeye başladı.
Taşınmanın ardından güvenlik görevlilerinin yeterli olamayacağı noktalara demir tel ve kapılar yapılacak. Giriş çıkışlar buralardan kontrollü bir şekilde yapılacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi taşınmanın ardından her hangi bir hırsızlık olayı veya yağmalama olaylarına karşı tüm önlemleri aldı.
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