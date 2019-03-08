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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Atatürk Havalimanı'nda, kadın yolcular ile çalışanlara çiçek takdim edildi - İSTANBUL

Atatürk Havalimanı'nda, kadın yolcular ile çalışanlara çiçek takdim edildi - İSTANBUL

- Kadınlara çiçek verilmesinden detaylar8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Atatürk Havalimanı'nda, kadın yolcular ile çalışanlara çiçek takdim edildiİSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadın yolcular ile çalışanlara çiçek dağıtıldı.TAV Havalimanları AŞ tarafından düzenlenen etkinlikte, havalimanı giriş kapılarındaki yolculara çalışanlar tarafından çiçek verildi.
Atatürk Havalimanı'nın yanı sıra İzmir, Ankara, Bodrum, Antalya ve Alanya'daki havalimanlarında da yapılan etkinlikten dolayı yolcular memnuniyetlerini dile getirdi.Turkish Ground Services (TGS) yer hizmetleri genel müdür yardımcıları İbrahim Ümit ile Abdülkadir Özkök de terminalleri dolaşarak, kadın personele gül ile hediye takdim etti.

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