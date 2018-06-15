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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Atatürk Havalimanı'nda durumundan şüphelinin şahsın midesinde 1100 gram kokain çıktı

Atatürk Havalimanı'nda durumundan şüphelinin şahsın midesinde 1100 gram kokain çıktı

Şahsın havalimanındaki görüntüsü

Kokain Hastane Röntgen Uyuşturucu Uyuşturucu Madde 

-Midesinden çıkan uyuşturucunun görüntüsü
-Midenin röntgen filmi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Atatürk Havalimanı'nda durumundan şüphelenerek durdukları Güney Afrikalı şahsın midesinden 1100 gram kokain çıktı. Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden hareket ederek Atatürk Havalimanı'na gelen Güney Afrika uyruklu C.W isimli şahıstan şüphelenen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahsı durdurdu. İlk önce şüphelinin pasaportunu kontrol eden ekipler, vücudunda uyuşturucu madde olabileceği ihtimali üzerine şahsı hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan incelemede şahsın midesinde içerisinde kokain maddesi bulunan dara ağırlığı 1100 gram gelen 89 adet kapsül tespit edildi.Kapsüller şahsın vücudundan çıkartılırken, C.W çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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