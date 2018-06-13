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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Atatürk Havalimanı'nda bayram yoğunluğu - İSTANBUL

Atatürk Havalimanı'nda bayram yoğunluğu - İSTANBUL

- Atatürk Havalimanı'nda yaşanan yoğunluktan detaylarAtatürk Havalimanı'nda bayram yoğunluğu - Ramazan Bayramı öncesinde seyahat etmek isteyen yolcular nedeniyle bazı kontuarlarda sıra oluştuİSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde yolcu yoğunluğu oluştu.Bazı havayolu şirketlerinin bayramdaki yoğunluğu dikkate alarak, ek sefer düzenlediği havalimanında sabah saatlerinden itibaren yolcular gelmeye başladı.
Bayramdan önce seyahate çıkmak isteyen yolcular, özellikle kontuarlar önünde yoğunluğa neden oldu. Bazı yolcular, havalimanı otoparklarında araçları için yer bulmakta zorlandı.Bilgilendirme ekranından seferlerini takip eden yolcular, görevlilerin yönlendirmesiyle pasaport kontrolünün ardından uçaklara gitti.Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı gurbetçilerin de yolculuk öncesi ve sonrasında terminaldeki sandıklardan oylarını kullandıkları gözlemlendi.Öte yandan Türk Hava Yolları (THY), Ramazan Bayramı dolayısıyla 84 ek sefer düzenledi.
Perşembe günü öğleden sonra başlayacak ve pazar gününe kadar sürecek bayram tatili için yolcu taleplerini dikkate alan şirket, hareket merkezi Atatürk Havalimanı'ndan, Milas - Bodrum Havalimanı'na 39, Antalya Havalimanı'na 20, Dalaman Havalimanı'na 20, Trabzon Havalimanı'na 1 ve Kıbrıs Ercan Havalimanı'na 4 ek sefer yapacak.

Pasaport Kontrolü Genel Seçimler Bayram Tatili Yurt Dışı Pazar Günü 

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