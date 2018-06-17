Atatürk Havalimanı’nda bayram dönüşü yoğunluğu

-Takcilerden ve kuyrukta bekleyenlerden görüntü

-Pasaport noktalarından görüntü

-Kalabalığın dışarı çıkmasından görüntü

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul’a dönmek için hava ulaşımını tercih eden tatilciler, Atatürk Havalimanı’nda yoğunluğa neden oldu. Ramazan Bayramı’nı İstanbul dışında geçiren tatilciler, 3 günlük tatilin ardından bayram sonrası mesaisi mega kente dönmeyi sürdürüyor. Bayramın son gününde İstanbul’a girişte TEM ve D-100 karayollarında uzun araç kuyrukları oluşurken, benzer yoğunluk da hava ulaşımında yaşanıyor. Tatil dönüşü için hava ulaşımını tercih eden binlerce vatandaş, Atatürk Havalimanı İç ve Dış Hat Terminalleri geliş katlarında zaman yoğunluğa neden oldu. Taksi için sıraya girdiler Bayram tatilini yurt dışında değerlendiren vatandaşlar tatil dönüşü, Dış Hatlar Terminali geliş katında bulunan pasaport kontrol noktalarında zaman zaman yoğunluk oluşturdu. Havalimanında görevli polis ekipleri ise yolcuların bekleme sürelerini en aza indirebilmek için pasaport kontrol noktalarının hepsini açık tutarak yoğun çaba gösterdi. Öte yandan İç Hatlar Terminali Geliş katında da tatilci yoğunluğu yaşandı. Bayramın son gününde İstanbul’a dönen yolcular, valizleriyle taksi kuyruğuna girdi. İnişin akabinde taksiye binmek isteyen yolcular, bir süre sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Tatil için gittiği Azerbaycan’dan dönüğünü belirten Seçil Çelik, “Azerbaycan Bakü’den geliyorum. Bayram tatili için gitmiştim. Havalimanında oldukça yoğunluk var ama eski bayramlar kadar değil. Pasaportta da yoğunluk vardı ama polisler işlerini o kadar hızlı yapıyordu ki sıkıntı yaşamadık” diye konuştu.

Almanya'dan gelen Özcan Ayvaz ise, “Herkesin bayramı kutlu olsun. Almanya Düsseldorf’tan geliyorum. Türkiye’ye hem seçim için hem de bayram dolayısıyla bir akım var. Burada girişte de kalabalık var” dedi.

Atatürk Havalimanı’nda gündüz saatlerinde başlayan yoğunluğun belli aralıklarla gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

