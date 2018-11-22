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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Atatürk Havalimanı’nda akıllara durgunluk veren kaçakçılık

Atatürk Havalimanı’nda akıllara durgunluk veren kaçakçılık

İçki poşetlerinden görüntü

Alkollü İçki Akalan Kaçakçılık Kaçak Alkol İstihbarat 

-Gümrük memurlarının anlatması
-Gümrük memurlarının içkileri sayması ve toplaması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Atatürk Havalimanı’nda küçük poşetlere gizlenmiş 2 bin 540 adet kaçak alkollü içki ele geçirildi. Türkiye’de ilk kez bu yolla kaçakçılık olayı yapılmak istendi. Gana’dan gelen iki yolcu Atatürk Havalimanı’nda "Gümrüğe tabi eşyam yok" anlamına gelen Yeşil Hattı ve Gümrük Kontrol Noktasını geçtikten sonra İstanbul Gümrük Muhafaza ekiplerince x-ray taramasından geçirildi. Kontroller sırasında şahısların valizlerinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine söz konusu şahıslar ve beraberindeki eşyalar muayene peronlarına alındı. Burada yapılan kontrollerde; şahısların valizleri içerisinde üzeri meyvelerle kapatılmaya çalışılan küçük 50 mililitre poşetlere yerleştirilmiş çok sayıda alkolü içki bulundu. Valizlerde yapılan sayımda 127 paket içinde 50 mililitrelik, 2 bin 540 adet (127 litre) alkollü içki tespit edildi. Kaçak içkiler cep ambarına alınırken, Gana pasaportu sahibi şahıslar ise AHL Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğine sevk edildi. İlk kez denendi Daha önce yurda çeşitli yollarla kaçak malzeme ve içki sokulmaya çalışılırken, gümrük memurları bu şekilde kaçakçılık ile ilk kez karşılaştıklarını söyledi.

İçkilerin yurda bu şekilde sokulmak istemesi kaçakçıların şişelerin ağırlığından ve yakalanma riskini azaltmak için yaptığı öğrenildi.
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