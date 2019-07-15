-Kuran okunması

-şehitlerin isimlerinin okunması

-Ağlayan vatandaşlar

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( İSTANBUL ) Atatürk Havalimanı'nda "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü" programı başladı- Şehitlerin isimleri okunda vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı İSTANBUL



- Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda organize edilen etkinlik vatandaşların yoğun katılımıyla başladı.

Etkinlikte şehitlerin isimleri tek tek okundu, bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle düzenlenen anma etkinliği başladı.

Hain darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde simge noktalardan biri olan Atatürk Havalimanı'nda organize edilen etkinliğe vatandaşlar akın etti. Etkinlik alanına eşi Emine Erdoğan ile birlikte gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Gazileri tarafından karşılandı. Vatandaşların ellerindeki Türk Bayraklarıyla etkinlik alanını kırmızı beyaza bürüdüğü programda Kuran-ı Kerim okundu. Daha sonra 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları dev ekrana yansıtıldı ve isimleri tek tek okundu. Program sırasında bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.



