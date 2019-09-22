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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Atatürk Havalimanı metro seferleri durduruldu

Atatürk Havalimanı metro seferleri durduruldu

metro durağı yoğunluk

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Yolcu Taşımacılığı Kalaba Metro Durağı 


- İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar gereği Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle durdurulduğu açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından duyurulan paylaşımda, “İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin aldığı karar gereği Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle durdurulmuştur. Lütfen duyurularımızı takip ediniz” ifadelerine yer verildi.

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