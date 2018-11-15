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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Atatürk'e hakaret iddiasıyla tutuklanan genç kız serbest bırakıldı

- Atatürk'e hakaret iddiasıyla tutuklanan genç kız serbest bırakıldı

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( EDİRNE ) EDİRNE

Genç Kız Adli Kontrol Anma Töreni Maneviyat Üniversite Öğrencisi 


- Edirne’de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreninde Atatürk aleyhine slogan attığı iddiasıyla tutuklanan üniversite öğrencisi E.Ş., avukatlarının itirazı üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.Ş., 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni sırasında “Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın kanunlarını getirdi. Putlara tapmayın” diye bağırmış, bu sözler üzerine genç kız tören alanından uzaklaştırılarak, polis tarafından “Atatürk'e ve maneviyatına hakaret” suçlamalarıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. E.Ş’nin tutuklanmasının ardından avukatları itiraz etti. Avukatların itirazlarını değerlendiren Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği, E.Ş’nin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi. (AG-KU)
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