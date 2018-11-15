- Atatürk'e hakaret iddiasıyla tutuklanan genç kız serbest bırakıldı



- Edirne’de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreninde Atatürk aleyhine slogan attığı iddiasıyla tutuklanan üniversite öğrencisi E.Ş., avukatlarının itirazı üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.Ş., 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni sırasında “Atatürk ilah değildir, Allah'ın kanunları var. Atatürk Batı'nın kanunlarını getirdi. Putlara tapmayın” diye bağırmış, bu sözler üzerine genç kız tören alanından uzaklaştırılarak, polis tarafından “Atatürk'e ve maneviyatına hakaret” suçlamalarıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. E.Ş’nin tutuklanmasının ardından avukatları itiraz etti. Avukatların itirazlarını değerlendiren Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği, E.Ş’nin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi. (AG-KU)

