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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Atatürk'e hakaret iddiası - Tutuklu bulunan kadın serbest bırakıldı - EDİRNE

Atatürk'e hakaret iddiası - Tutuklu bulunan kadın serbest bırakıldı - EDİRNE

- Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği, - Emine Ş'nin cezaevinden çıkması Edirne 'de Atatürk'e hakaret iddiası - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan kadın serbest bırakıldıEDİRNE (AA) - Edirne 'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Emine Ş'nin tutukluluk haline avukatları tarafından yapılan itiraz kabul edildi.Alınan bilgiye göre, Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği, 10 Kasım törenlerinde sarf ettiği sözler nedeniyle "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek" suçlamasıyla tutuklanan Emine Ş.'nin tutukluluğuna yapılan itirazı değerlendirdi.Hakimlik, Emine Ş.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Adli Kontrol Irak Trol 

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