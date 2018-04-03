Atatürk Anıtı açılışı - KARABÜK Haberi

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un konuşması - Kurdele kesilmesi - Anıttan detay Karabük 'te Atatürk Anıtı açılışı - CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: - "Önemli olan Atatürk'ün çağdaşlaşma ve gelişme ufkuna sahip çıkmak, onun muasır medeniyet seviyesini gösterdiği o hedefe ulaşmak ve bu ülkede hep birlikte barış içinde, kardeşlik içinde, huzur içinde yaşamak"KARABÜK (AA) - CHP Karabük İl Başkanlığı tarafından Karabük Belediyesi'nin de destekleriyle Karabük Kent Meydanı'nda yaptırılan Atatürk Anıtı törenle açıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, KARDEMİR'in temellerinin atılışı ve Karabük 'ün kuruluşunun 81. yıl dönümünde böyle bir anıtı açmanın çok anlamlı olduğunu söyledi.
81 yıl önce bu ülkede neler olduğunu ve neler yaşandığını iyi anlamak gerektiğini ifade eden Torun, "Burada bir sanayi tesisi değil aynı zamanda bir cumhuriyet kenti de kuruldu. 13 haneli bir köyden bugün 250 bin nüfuslu, cennet gibi bir şehre kavuştuk. Bu bize cumhuriyetin, Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı. Aydınlanmanın ışığı ve ülkemizin kurucusu, o yıllarda bir toplu iğne dahi üretmek mümkün değilken, 1924 İzmir İktisat Kongresi'yle birlikte bir ekonomik hamle başlatmış ve yurdun dört bir köşesine sanayi tesisleri kurulması planlanmış. Bunların en önemlisi de Karabük 'te kurulmuş ve Karabük 'ü ne hale getirdiği, Karabük 'ü de nasıl geliştirdiği ortada." diye konuştu. Atatürk heykelini sadece saygı anıtı olarak yaptıklarını vurgulayan Torun, şöyle devam etti:"Asıl amacımız, onun düşüncesini, onun bu ülkede yaşatmak istediği değerleri savunmak. Onun hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesine kavuşmak çünkü o, 'Beni görmek demek bedenimi görmek değildir. Beni görmek demek benim düşüncelerimi, benim iddialarımı yaşatmanız demek.' diye ifade ediyor. Biz de onun yolunda, onun ışığında yürüyerek muasır medeniyet seviyesinden asla ayrılmayarak ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında, büyümesinde her zaman mücadele edeceğiz."Asla ve asla birlik ve beraberliği bozmayacaklarını kaydeden Torun, ülkenin birçok badireleri, birçok önemli sorunları aştığını aktardı.Torun, "Mesele burada anıt bir simge, önemli olan Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaşlaşma ve gelişme ufkuna sahip çıkmak, onun muasır medeniyet seviyesini gösterdiği o hedefe ulaşmak ve bu ülkede hep birlikte barış içinde, kardeşlik içinde, huzur içinde yaşamak." dedi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili de konuşmalarında KARDEMİR'in temellerinin atılışı ve Karabük 'ün kuruluşunun 81. yıl dönümünü kutladı.Konuşmanın ardından Torun, eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Kemal Çeber, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Taşdelen, Vergili ve CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, Atatürk Anıtı'nın açılış kurdelesini kesti.Daha sonra anıta karanfil bırakıldı.