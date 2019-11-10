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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Atatürk 81. ölüm yıldönümünde Bursa’da anıldı İzle

Atatürk 81. ölüm yıldönümünde Bursa’da anıldı İzle

- vatandaşlardan detaylar

Polis Saygı Duruşu Bolat Ölüm Yıldönümü 

-- protokol detayı
-- sirenlerin çalmasıyla selam veren polisler, askerler
-- çelenk koyulması
-- vatandaşlarla röportaj
-- saygı duruşunda bulunan insan detayı

( BURSA ) BURSA

- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılı dolayısıyla, Bursa'da da tören düzenlendi.
Saat 09.05'de sirenlerin çalmasıyla birlikte hayat durdu. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Bursa'da anıldı. Bursa Valiliği yanındaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın çelenk sunmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Saat 09.05'de ise, tüm Bursa'da sirenler çalmaya başladı.
Sirenlerin çalmasıyla birlikte herkesim saygı duruşuna geçti. Sürücüler de araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Bazı vatandaşlarsa gözyaşlarına hakim olamadı.
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