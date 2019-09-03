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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Ataşehir’deki riskli bina tahliye ediliyor İzle

Ataşehir’deki riskli bina tahliye ediliyor İzle

- Kamyona eşya yükleme işlemleri

Can Güvenliği 

-- Zabıtanın dükkanları mühürlemesi
-- Bina genel
-- Drone

( İSTANBUL )- Bina havadan görüntülendi İSTANBUL

- Ataşehir’de 4 daire ve 4 dükkanın bulunduğu riskli binada tahliye işlemleri başladı.
Binada bulunan dükkanlar Ataşehir Belediyesi ekiplerince mühürlenirken, bina sakinlerinden bir bölümü de taşınmaya başladı.
Binanın durumu ise havadan görüntülendi. Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde üzerinde bulunan 3 katlı binada, riskli olduğu gerekçesiyle tahliye işlemleri başladı.
4 daire ve 4 dükkanın bulunduğu binadaki dükkanlar Ataşehir Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi. Binada yaşayan vatandaşlardan bazıları, getirilen kamyona eşyalarını yükleyerek bir yandan da taşınma işlemlerine başladı.
İşlemler sırasında Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve ilgili birimlerin yetkilileri de hazır bulundu. Vatandaşların can güvenliği amacıyla Ataşehir'deki riskli yapıların tahliye ve yıkım işlemlerinin hızlı şekilde devam edeceği öğrenildi. Öte yandan riskli binanın durumu havadan görüntülendi.
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