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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ataşehir’de yangın paniği... Alevlerden kaçmak için önce çocuklarını attı, sonra kendi atladı

Ataşehir’de yangın paniği... Alevlerden kaçmak için önce çocuklarını attı, sonra kendi atladı

Yangının çıktığı daireden duman görüntüsü

Hastane Yangın Paniği Kalaba Alabalık Trol 

-Vatandaşlardan kalabalık
-Apartman sakini röp
-Detay görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ataşehir’de 4 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının çıktığı dairede oturan kadın, alevlerden kurtarmak için 3 çocuğunu vatandaşların açtığı battaniyeye attı. Kendisi de ikinci kattan atladı. Ataşehir Yenisahra mahallesi incekaş sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede diğer katları da sardı. İddiaya göre, yangının çıktığı dairede bulunan Naciye Ş. isimli kadın 5 yaşından küçük 3 çocuğunu apartmanın girişinde battaniye açarak bekleyen vatandaşlara attı. Ardından kendisi atladı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede kontrol altına alırken, Naciye Ş. isimli kadının ve çocukların özel bir araçla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yangının çıktığı dairenin üst katında oturan Hakkı Koçak isimli vatandaş, “Çatı arasındaydım, yatıyordum. Sabah bir kalktım. Bağrışmalar vardı, her yer simsiyahtı. Aşağı inmeye çalıştım, dumandan inemedim. Duman direkt benim eve gelmiş, en son çatıya çıktım. Öyle kurtardım kendimi” dedi.
Ünal Kocasoy ise, “Bir kadın atladı. Çocukları da içeriden almışlar, kurtarmışlar” diye konuştu.
(GE-EY-
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