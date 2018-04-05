Ataşehir'de yangın - İSTANBUL İzle

- Yangın söndürme çalışmalarından detaylarAtaşehir'de yangın - Bir binanın üçüncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldüİSTANBUL (AA) - Ataşehir'de 5 katlı binanın üçüncü katında çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara yol açtı.Alınan bilgiye göre, İçerenköy Mahallesi Milat Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın, hasara neden oldu.