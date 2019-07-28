Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

- Operasyondan detaylar Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu - Operasyonda 850 gram kokain, 22 bin 50 uyuşturucu hap ele geçirildiİSTANBUL (AA) - Ataşehir'de düzenlenen operasyonda 850 gram kokain, 22 bin 50 uyuşturucu hap ele geçirildi.Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinden yakalanan şüphelinin ifadesi doğrultusunda, 10 Temmuz'da Fındıklı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Aramada, 850 gram kokain, 22 bin 50 uyuşturucu hap, sahte kimlik ve sürücü belgesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 500 lira ele geçirildi.Ev sahibinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım