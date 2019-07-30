Ataşehir’de trafikte terör estiren minibüs şoförü yakalandı İzle



- Ataşehir’de trafik güvenliğini tehlikeye atan minibüs sürücüsü polis tarafından yakalandı. Halil Özcan B. (25) adlı sürücüye toplamda 2 bin 170 lira para cezası verilerek ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Ataşehir’de geçtiğimiz günlerde trafik güvenliğini tehlikeye sokan minibüs sürücüsünün görüntülerinin basına yansımasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Minibüsün plaka bilgileri üzerinden yapılan araştırmalarda adının Halil Özcan B.(25) olduğu öğrenilen sürücü yakalandı. Şahıs hakkında ‘aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri’ maddesinden 1.002 lira, ‘verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar tescilli araca yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak’ maddesinden 844 lira, ‘trafikte işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak’ maddesinden 108 lira, ‘trafik güvenliği veya düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte öngörülen diğer kural, yasak, zorunluluk ve yükümlülüklere uymamak’ maddesinden 108 lira, ‘araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek’ maddesinden 108 lira olmak üzere toplamda 2 bin 170 lira para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın ehliyetine 60 gün süreyle el konularak aracı trafikten men edildi.

