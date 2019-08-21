Ataşehir'de su basan seralar havadan görüntülendi

- Ataşehir'de seralık alanı yoğun yağış sonrası su bastı. Su basan alan havadan görüntülenirken, selin boyutu gözler önüne serildi. Ataşehir Örnek Mahallesi'nde seralık alanda yoğun yağış sonrası seralık alanı su bastı. Seraların sular altında kaldığı alan havadan görüntülendi. Görüntüler sel baskının boyutunu gözler önüne serdi.
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