Ataşehir’de su basan evden canını zor kurtaran kadın o anları anlattı Haberi

-Suda mahsur kalma anları(arşiv)



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Atşehir’de geçtiğimiz Cumartesi günü yağan şiddetli yağmur nedeniyle bir evi su basmış, evdekiler su birikintisinde mahsur kalarak canlarını zor kurtarmışlardı. Dehşet anlarını anlatan Dildar Jumayewa, “4 dakika içinde gelişti her şey. 45 dakika suyun içinde kaldım” dedi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü etkisini gösteren yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Ataşehir’de bir evi su bastı. Evdekiler kendilerini dışarı zor atarak bahçede biriken insan boyundaki suda mahsur kaldılar. Daha sonra itfaiyenin de yardımıyla sudan çıkarıldılar. Su baskınından canını zor kurtaran Dildar Jumayewa o anları İHA’ya anlattı. Jumayewa,“Baktık ki bahçede sular doluyor yavaş yavaş. Komşumun eşine rica ettim buz dolabını ikinci kata çıkaralım diye. Mutfağa geçtiğim anda su bastı bir anda. 4 dakika içinde gelişti her şey. 45 dakika suyun içinde kaldım. Dış kapım direkt kapandı suyun baskısı yüzünden. Yatak odasından beni Yaşar usta camları kırıp çıkardı. İtfaiye gelmese beni oradan çıkaramasalardı ben orada ölüyordum. Korku hissettim. Çıkmak istedim çıkamadım. Çok çaba harcadım. Dolabım düştü üzerine çıktım, boyumu aştı çünkü. Ayakta durmadım” dedi.

Ayrıca Jumayewa, “İki tane kedim var, bir kediyi üst kattaki komşuya vermiştim su geliyor diye. İkinci kedim yatak odası dolabı üzerine çıktım. Onunla ikimiz beraber çıktık. Kıyafetlerim eşyalarım her şeyim gitti. Pasaportum da yüzüyordu onu da çıkardım ama ıslaktı. Kimliklerim, gitti hepsi. Camlar, kapalı olmasına rağmen suyun baskısıyla açıldı” diye konuştu.