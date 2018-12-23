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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Ataşehir'de silahlı saldırı: 5 yaralı - İSTANBUL Video

Ataşehir'de silahlı saldırı: 5 yaralı - İSTANBUL Video

- DetaylarAtaşehir'de silahlı saldırı: 5 yaralıİSTANBUL (AA) - Ataşehir'de meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Barbaros Mahallesi Mor Menekşe Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanının önüne gelen beyaz lüks bir otomobildeki şüpheliler, mekana doğru tabanca ile ateş etti.Silahlı saldırıda mekanın önünde ve içinde bulunan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitimi ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis olay yeri inceleme ekipleri, camlarına çok sayıda mermi isabet eden eğlence mekanı ve çevresinde delil çalışması yaptı.Olayın ardından kaçan otomobil ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlk Müdahale Eğlence Mekanı Olay Yeri İnceleme Silahlı Saldırı Sağlık Ekipleri 

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