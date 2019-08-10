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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ataşehir’de sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana zor anlar yaşattı

Ataşehir’de sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana zor anlar yaşattı

Dereye inen hayvan

Mahsur Kaldı Kaçan Kurbanlık Uyuşturucu Akalan Hayvan Pazarı 

-Çevredekiler
-Hayvanın kaçması
-Yakalanması
-röportaj

( İSTANBUL )- Önce dereye indi, ardından sokaklarda koşarak kaçtı İSTANBUL

- Ataşehir’de kamyondan indirildiği sırada kaçan bir kurbanlık dana, bir dereye indi. Daha sonra dereden çıkan dana ara sokaklara kaçarak sahibine zor anlar yaşattı. İğne ile vurularak sakinleştirilen hayvan 1 saatlik uğraş sonucu yakalanarak kontrol altına alındı. Ataşehir İçerenköy Mahallesinde saat 16.00 sıralarında hayvan pazarından alınan bir kurbanlık dana, getirildiği evin bahçesine kamyondan indirildiği sırada sahibinin elinden kaçtı. Bir süre koşarak kaçan hayvan daha sonra çamaşırcı deresine inerek burada mahsur kaldı. Vatandaşlar hayvanı kontrol edemeyince durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine itfaiye ve Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri geldi. Aynı zamanda olay yerine gelen vatandaşlar da hayvanı kurtarmak için seferber oldu. Hayvana atılan uyuşturucu iğnenin isabet etmemesi sonucu bir iğne daha atıldı. Bu sırada hayvan kendi çabalarıyla dereden çıkarak ara sokaklara doğru kaçmaya başladı.
İtfaiye, veteriner ekipleri ve vatandaşlar da hayvanın peşinden koşmasıyla tekrar kovalamaca yaşandı. Daha sonra hayvan, yaklaşık 1 saat süren uğraşların sonucunda iplerle bağlanarak kontrol altına alındı. Hayvanın sahibi Ahmet Acar, hayvanın arabadan indirdikleri sırada kaçtığını söyleyerek, “Uzun uğraşlar sonucu yakaladık, çok mutluyuz” dedi.

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