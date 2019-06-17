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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ataşehir’de sabah saatlerinde yangın İzle

Ataşehir’de sabah saatlerinde yangın İzle

- Olay yerinden detay

Televizyon Mahsur Kaldı Televizyon Programı Cep Telefonu Yangına Müdahale 

-- Etkilenen vatandaşlar
-- Vatandaşla röp
-- Cep telefonu görüntüsü

( İSTANBUL )- Yabancı uyruklu şahısların yaşadığı evde yangın çıktı- Güne alev ve dumanla uyandılar İSTANBUL

- Sabah saatlerinde Ataşehir’de çıkan yangında iki kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, 112 Acil servis ekipleri de kurtulanlara olay yerinde müdahale etti. Yenişehir Mahallesi İmar İskan Blokları Caddesi üzerindeki bir binanın dördüncü katında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar güçlükle kendilerini sokağa attı. Uykusu ağır olanlar ise evlerinde mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar, diğer mahalle sakinleri tarafından fark edilerek itfaiye ekiplerine bildirildi.
O anlar, televizyon programından eve dönen vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kurtulan vatandaşlar 112 Acil Servis ekipleri tarafından sağlık kontrolüne alındı. Çevrede yaşayan vatandaşlar, iki kişinin dumandan etkilendiğini öne sürdü. Öte yandan yanan dairede yabancı uyruklu şahısların yaşadığı ifade edildi.
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